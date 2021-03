Mulher pede ajuda em posto de saúde e agressor acaba preso em Cidreira, no Litoral Norte

publicidade

A Brigada Militar foi acionada em um caso de violência doméstica, cuja mulher, de 42 anos, pediu socorro com as palavras “SOS Ajuda” no Posto de Saúde 24 Horas, em Cidreira, no Litoral Norte. O namorado dela, de 38 anos, foi preso no local pelos policiais militares do 8º BPM que tinham sido alertados pelos profissionais da saúde da unidade de saúde. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.

O caso ocorreu por volta das 19h de segunda-feira. A mulher simulou que passava mal com o intuito de ser levada até o posto de saúde. No local, ela então escreveu o pedido de ajuda no boletim de atendimento no momento em que ficou longe do homem. O indivíduo preso já tem antecedentes criminais.

No relato aos policiais militares, ela contou que estava trancada dentro de casa há cerca de duas semanas e foi submetida à agressão, humilhação, xingamentos e estupro. O namorado a ofendia, além de desferir tapas, socos, chutes e puxões de cabelo. Ele a ameaçou de morte, promessa que se estendeu inclusive aos familiares da vítima.