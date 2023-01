Número de presos nesta sexta por atos de vandalismo em Brasília sobe para seis

publicidade

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira, seis pessoas acusadas de envolvimento nos atos extremistas de vandalismo de 8 de janeiro, em Brasília. No total, a PF emitiu 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal. Com isso, cinco pessoas continuam foragidas.

As ações fazem parte da nova fase da operação Lesa Pátria, que pretende identificar participantes, financiadores e fomentadores dos atos de invasão e depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foram expedidos pelo STF. Além do DF, há alvos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina e no Espírito Santo. Até o fim da manhã desta sexta, a PF havia prendido cinco suspeitos.

"Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", explica a PF.

A operação não tem data para terminar, já que a proposta dos investigadores é abrir novas fases, de forma permanente, "com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas". A primeira fase da operação ocorreu na semana passada.

Estragos ultrapassam R$ 18,5 milhões

Os danos causados ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF pelos vândalos chegam a R$ 18,5 milhões, segundo estimativas apresentadas pela Advocacia-Geral da União (AGU). Os custos foram apresentados pela AGU em pedido para bloquear a quantia de quem financiou os atos de vandalismo. A solicitação foi feita na quinta-feira da semana passada (19) à Justiça Federal no DF.

