Nova delegacia de Marau é uma das mais modernas do RS

publicidade

Inaugurada nessa quarta-feira, a nova sede da Delegacia de Polícia de Marau é considerada um dos maiores e mais modernos órgãos da instituição no Estado. A nova estrutura está em um terreno de 2.400 m² ao lado do Fórum e do Ministério Público, sendo 1.500 m² de área construída, distribuídas em três andares e 52 salas. O evento de apresentação contou com o vice-governador e secretário da Secretaria da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e a chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, além de outras autoridades.

Ativo desde 2014, o Sistema Olho Vivo é uma tecnologia que está abrigada dentro do setor de investigações. Porém, no novo espaço, a capacidade de processamento de imagens será ampliada – serão seis monitores de 50 polegadas, três computadores para o manuseio de vídeos e duas máquinas para o monitoramento, propriamente dito.

Até então, antes da inauguração da sede, a tecnologia funcionava com um computador e somente dois monitores. Atualmente o polígrafo, um aparelho com tecnologia israelense, é único na Polícia Civil e está sob responsabilidade do Gabinete de Inteligência e Estratégia, no Palácio da Polícia. Uma das salas de interrogatório está preparada para receber o aparelho e também poderá ser utilizada para reconhecimentos pessoais de suspeitos e objetos, além dos depoimentos.

Veja Também

O primeiro andar da delegacia conta ainda com salas de apoio à mulher e grupos vulneráveis, ambiente de espera e para registro de ocorrências, além de depósito, secretaria, gabinete, banheiros adaptados, celas, cartórios e serviço de investigação. Já no segundo pavimento, a estrutura oferece sala de reuniões, vestiários masculino e feminino, dormitórios, cozinha e banheiros. Na estrutura, está implantado o Programa Mediar e o projeto Papo de Responsa.

O edifício possui também uma garagem no subsolo. Atualmente, a Delegacia de Polícia de Marau é composta por 16 policiais que se dividem entre gabinete, plantão 24 horas, cartórios e investigação. O investimento para a nova estrutura ultrapassa R$ 3,5 milhões, a partir a um convênio entre Estado, município e iniciativa privada, além da colaboração de empresários e cidadãos de Marau.

Em contrapartida para a construção, a Polícia Civil vai entregar para a administração municipal o terreno onde funcionavam as antigas instalações do órgão, uma área avaliada em R$ 2,2 milhões. A nova sede demorou 18 meses para ficar pronta.