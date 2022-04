Nova operação contra organização criminosa que movimentava R$ 1 milhão por mês com agiotagem

publicidade

A Polícia Civil deflagrou um desdobramento da operação Waterfall , que investiga um grupo criminoso que movimentava R$ 1 milhão por mês com agiotagem no Rio Grande do Sul. Havia cobrança de juros extorsivos das vítimas, que eram ameaçadas e perdiam até bens em caso de inadimplência. Há mais de 20 investigados pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Viamão.

“Já prendemos 18, ainda têm alguns foragidos”, revelou o delegado Eduardo Limberger do Amaral. “É uma organização criminosa dedicada à extorsão e agiotagem. Tinha uma parte que cuidava das cobranças, outra cuidava da gestão e tinha os cabeças do grupo”, resumiu.

Na manhã desta sexta-feira, a equipe da Draco de Viamão capturou mais dois foragidos, de 21 e de 23 anos, durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e de dois mandados de prisão preventiva.

O primeiro suspeito foi detido no bairro Mario Quintana, em Porto Alegre, e o segundo indivíduo foi localizado no bairro Jardim Algarve, em Alvorada. A ação ocorreu também no limite de Viamão com a Capital. Houve a apreensão de um automóvel, três telefones celulares, um notebook, porção de maconha e aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro.

A operação Waterfall foi realizada em 8 de dezembro do ano passado. Na ocasião, os policiais civis cumpriram 64 medidas cautelares, entre prisões preventivas, prisões temporárias, mandados de busca e apreensão, constrição patrimonial e bloqueio de ativos.

A investigação apurou a atuação de organização criminosa que movimentava cerca de R$ 1 milhão por mês a partir de extorsões, roubos e usura pecuniária, entre outros crimes. Os valores obtidos pelo grupo eram investidos em empresas e utilizados para a compra de casas e carros de luxo.