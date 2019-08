Nove cidades do Rio Grande do Sul receberão novos PMs nesta semana

publicidade

A Brigada Militar (BM) encerra as formaturas dos cerca de 2 mil novos policiais militares ao longo desta semana. Nesta terça-feira ocorre solenidade em Caxias do Sul; na quarta-feira em Bento Gonçalves e Uruguaiana; na quinta-feira em Igrejinha e Bagé; na sexta-feira em Osório, Frederico Westphalen, Santana do Livramento e Três Passos; e finalmente no sábado em Santa Rosa e Santo Ângelo. Já haviam sido realizadas em Porto Alegre, Rio Grande, Montenegro, Erechim, Passo Fundo, Cruz Alta, Carazinho, Santa Maria, Rio Pardo, Pelotas e Lajeado.

Na Capital já estagiam nas ruas 550 novos PMs, sobretudo na área central da cidade, sempre no período diurno. O comandante-geral da BM, coronel Mário Ikeda, explicou que na próxima semana, após o término das formaturas, será iniciado o processo de destinação do contingente para as unidades em que vão atuar em definitivo, com base na classificação obtida no curso. A estratégia de distribuição dos 2 mil novos policiais militares vai permitir empregar parte do reforço em unidades que podem atuar em todo o Rio Grande do Sul.

Nesse sentido estão sendo criados dois novos batalhões de choque com 110 policiais militares em cada, sendo um sediado em Pelotas e o outro em Caxias do Sul. “Certamente vai dar um reforço para melhorarmos ainda mais os números da segurança pública”, afirmou o governador Eduardo Leite durante a formatura em Pelotas, realizada no sábado passado. “Muito obrigado por se entregarem a essa missão. Se temos a perspectiva de vivermos em paz, é porque existem pessoas como vocês, que deixam seus filhos e familiares e colocam a própria vida em risco para proteger a todos nós”, afirmou na ocasião. “Desejo que, ao final dos seus turnos de trabalho, vocês voltem para seus lares”, complementou o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior.

Uma das metas do governo com o aporte de efetivo da BM é de que nenhum dos 497 municípios gaúchos tenha menos do que cinco policiais militares e que os 40 postos rodoviários estaduais operem nas 24 horas. Os 38 pelotões de operações especiais existentes em todo o Rio Grande do Sul receberão reforço e 18 municípios com os maiores índices de criminalidade, conforme estudo do programa transversal e estruturante RS Seguro, estão sendo igualmente contemplados com o novo contingente.