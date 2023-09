Novo Hamburgo: traficante de anabolizantes é preso com produtos avaliados em mais de R$ 100 mil

publicidade

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, um homem, de 43 anos, por armazenamento e comércio de substâncias anabolizantes no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. De acordo com a corporação, as apreensões são avaliadas em mais de R$ 100 mil.

Segundo a delegada Marina Goltz, titular da 2ª DP de Novo Hamburgo, a prisão ocorreu após o cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência do suspeito. Ainda conforme a delegada, que coordenou a ação, foram apreendidos mais de 250 frascos e embalagens de anabolizantes, máquinas de cartão de crédito, seringas, receituários médicos em branco e um veículo, além de dinheiro em espécie.

Autuado em flagrante, o preso pode ser condenado a penas que variam de dez a 15 anos, além de multa. Somado ao comércio dos ilícitos, ele já possuía antecedentes criminais por ameaça e lesão corporal culposa de trânsito.