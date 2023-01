Novo secretário da Segurança do RS promete investimentos no IGP

publicidade

O novo secretário da Segurança Pública do RS, delegado Sandro Caron, visitou nesta quarta-feira a sede do Instituto-Geral de Perícias (IGP), em Porto Alegre, e conheceu os departamentos que estão instalados no Centro Regional de Excelência em Perícias (Crepec Sul). Após apresentar a estrutura do prédio, diretores da instituição cobraram mais atenção aos postos do IGP no Interior e destacaram a necessidade de modernização do plano de carreira dos servidores.

Depois de passar pela central de custódia, onde os materiais enviados para a perícia são catalogados e armazenados, e pela Seção de Balística, ele visitou as áreas onde estão os equipamentos dos laboratórios de toxicologia, documentoscopia e informática forense, onde foi apresentado aos dados da participação do IGP no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG/RS). Caron destacou “o alto nível dos servidores, a organização e os equipamentos”.

“Nossa ideia é avançar com mais investimentos e equipamentos tecnológicos. É muito importante para o secretário que está chegando ter esse olho no olho com os servidores e conhecer a realidade da perícia”, ressaltou. A diretora-geral do IGP, Marguet Mittmann, afirmou que é preciso dar atenção aos postos do IGP no Interior. "Ficamos satisfeitos com a atenção dada pelo Secretário ao IGP, e confiantes de que poderemos fazer um ótimo trabalho conjunto", declarou Marguet.

Além de Marguet, os diretores dos Departamentos de Perícias Laboratoriais, Daniel Scolmeister, de Identificação, Katia Reolon Bittencourt, Administrativo substituto, Marcelo Nadler, e Criminalística, Sheila Wendt, acompanharam a visita.