Nutricionista é preso por acusações de abuso sexual em Viamão

Foi preso nesta sexta-feira, o nutricionista Rhuan de Andrade Hoppe, 27 anos, acusado de abusar sexualmente de pacientes em Viamão, na Região Metropolitana. O homem se entregou à Justiça, após ficar foragido desde agosto do ano passado. Ele se apresentou no Foro do município, na presença do seu advogado, e chegou a ter uma audiência com o juiz responsável pelo caso. Após, Rhuan foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Viamão, para que a polícia desse prosseguimento ao processo. “Agora ele está em uma cela, vai ser encaminhado ao Nugesp [Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional] e depois ao presídio”, informou a delegada Marina Dillenburg.

Conforme a polícia, a negociação para que o homem se entregasse estava sendo realizada com o advogado. Durante o carnaval, ele chegou a afirmar que iria ao Palácio da Polícia, mas acabou não fazendo e impondo condições nas negociações. “Ele já vem prometendo entregar o Rhuan sob algumas condições, só que todas foram indeferidas pelo Poder Judiciário”, relata a delegada. O homem ainda teria negado a realização de exame ao ser conduzido pela polícia, por vergonha de comparecer à unidade de saúde local.

No processo judicial que o nutricionista responde, a partir de denúncia do Ministério Público de Viamão, ele é acusado de abusar sexualmente de seis vítimas, entre 2020 e 2022. Os casos teriam ocorrido durante o exercício da profissão. De acordo com o relato das mulheres, Rhuan teria cometido os crimes durante consultas em academias de Viamão ou em um consultório próprio onde atuava. Durante o atendimento, ele teria solicitado que as vítimas tirassem a roupa, alegando precisar tirar as medidas do corpo delas. Era nesse momento, conforme as denúncias, que o homem apalpava diversas partes do corpo das vítimas, inclusive as partes íntimas.

Conforme a delegada, as mulheres disseram ter ficado sem reação no momento dos abusos, pela confiança depositada no profissional da saúde. “Elas confiaram a saúde delas a um profissional. Então, o mínimo que a gente espera é que esse profissional respeite. E era tudo que ele não fazia”, disse Marina Dillenburg. A policial ainda destacou que muitas vítimas só entenderam a gravidade dos abusos após contarem a situação a familiares e amigos. Rhuan também responde outro processo por homicídio doloso.

Uma sétima vítima procurou a polícia na última semana, após a divulgação da situação pela imprensa. O caso dela deve ser anexado junto com os demais durante as apurações no Judiciário. A polícia destaca a importância de que as vítimas denunciem seus agressores na Delegacia da Mulher do seu município, seja nesse caso ou em outros. O Conselho Regional de Nutrição (CRN) do Rio Grande do Sul também investiga o caso de Rhuan. A defesa de Rhuan não retornou o contato até a publicação desta matéria.