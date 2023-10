Obras de revitalização celebram 40 anos de praça japonesa em Porto Alegre

publicidade

O prefeito Sebastião Melo assinou, neste sábado, a ordem de início para as obras de revitalização da Praça Província de Shiga, localizada na esquina das avenidas Cristóvão Colombo e Plínio Brasil Milano, no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre. A iniciativa ocorre em alusão aos 40 anos do espaço de 3 mil metros quadrados, doado ao Rio Grande do Sul no dia 20 de outubro de 1983 pelo governo japonês, através da prefeitura de Shiga.



"É simbólico produzir essa recuperação no aniversário de 40 anos de doação da praça. Queremos devolver esse espaço para Porto Alegre", destacou o secretário Germano Bremm, titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).



Projetada pelo arquiteto e paisagista japonês Kunie Ito, o local preserva as características tradicionais do estilo dos jardins japoneses, incluindo um lago central, pavimentos de pedra, uma cascata e cercas de bambu. As obras, de acordo com o Executivo Municipal, vão receber investimentos superiores a R$ 900 mil reais, visando a reforma de toda a estrutura e a revitalização do paisagismo. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até seis meses, período durante o qual o espaço vai permanecer fechado para o público.



"Nós somos muitas etnias e formamos um só povo", declarou Melo. "Da mesma forma que os italianos e alemães têm raízes aqui, os japoneses também tem. É isso que nos torna uma cidade global."



A paisagista Timako Yamakawa, recém nomeada prefeita da praça, explica que o ambiente traz aspectos da cultura japonesa, tendo como objetivo principal a contemplação. "Essa é uma praça diferente. É um ambiente de contemplação, como tantos locais que existem no Japão. As pessoas precisam entender que não se pode subir nas pedras ou passar por cima dos cercados de bambu e pisar na grama", ressaltou.



No entanto, o objetivo de preservar a essência da área não impede que, após a reabertura, alterações possam ser feitas. Segundo a nova administradora, essas mudanças incluem um plano para aumentar o horário de funcionamento da praça e, também, permitir que as pessoas possam levar seus pets. "Queremos expandir o horário de funcionamento, que atualmente é das 8h30min até às 17h30min. Além disso, precisamos rever a proibição dos animais, pois os pets já fazem parte da vida das pessoas."



Timako também comentou sobre os motivos que levam a província japonesa ser considerada Estado-Irmão do Rio Grande do Sul. Segundo ela, o conceito surgiu por conta das similaridades geográficas entre as duas regiões. "Shiga tem o maior lago do Japão, o Lago Biwa, que tem bastante similaridade com o Guaíba", disse a prefeita da praça.



De acordo com o cônsul do Japão em Porto Alegre, Kazuyoshi Shimizu, uma comitiva de técnicos e jardineiros japoneses deve aterrissar na Capital, em março, para auxiliar na reativação da praça. Na visão dele, o lugar representa a união entre os moradores do estado gaúcho e os da província asiática. "Essa praça simboliza a irmandade entre Rio Grande do Sul e Japão. Quem visitar esse local, poderá se sentir no Japão. Isso é muito valioso e significativo", concluiu.