Oito são presos em ação contra organização especializada na receptação de carros roubados

Uma organização criminosa especializada na receptação de carros roubados, adulteração de sinais veiculares identificadores e falsificação de documentos públicos foi alvo na manhã desta quinta-feira da operação Blanks da Polícia Civil. Oito suspeitos foram presos preventivamente, incluindo o proprietário de uma estampadora de placas de sinalização veicular.

Houve o cumprimento de oito mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Glorinha, Gravataí, Alvorada, Tramandaí e Imbé. Os agentes recolheram placas automotivas, cerca de R$ 50 mil reais em dinheiro, veículos, cocaína e balança de precisão, entre outros.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Roubo de Veículos (DRV), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), sob comando do delegado Rafael Liedtke. A Corregedoria-Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS) prestou apoio.

As investigações começaram há oito meses, quando os policiais civis descobriram uma fabriqueta clandestina de placas automotivas em Alvorada e prenderam três criminosos em flagrante, além de recolher o material adulterado. Apenas no mês de maio, 59 pares de placas foram clonadas no local, gerando um lucro de R$ 600,00 por par, ou seja, um total de R$ 35,4 mil.

O dono da estampadora, de 58 anos, foi detido em casa, em Glorinha. Já a estampadora fica em Gravataí e teve as atividades suspensas. Ele é suspeito de desviar e repassar aos criminosos as chapas-base originais em branco (blanks, como são conhecidas tecnicamente aqui no país, das placas modelo Mercosul. Estas posteriormente eram adulteradas na fábrica clandestina de Alvorada.

O indivíduo já havia sido preso pela mesma equipe da DRV em maio de 2000, quando foi indiciado por adulteração de sinais identificadores e furto qualificado de energia elétrica.

Na zona sul de Porto Alegre, o alvo da ação foi um Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA), credenciado pelo DetranRS, e residência, que teve as atividades suspensas.