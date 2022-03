Operário é preso pelo Denarc por armazenar armamento de facção em Novo Hamburgo

publicidade

Um operário de fábrica, de 25 anos, sem antecedentes, recebia R$ 200 por semana para armazenar armamento para uma facção criminosa do Vale do Rio dos Sinos. O jovem foi preso em flagrante pelos agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil durante uma ação iniciada ainda nessa segunda-feira em Novo Hamburgo.

“É nova estratégia das facções: pegar gente sem antecedentes, que a polícia não conhece”, resumiu o delegado Alencar Carraro à reportagem do Correio do Povo na manhã desta terça-feira.

O jovem, que seria também usuário de drogas, é morador do bairro Canudos. Ele foi denunciado por uma ligação ao Denarc. Na residência, os policiais civis encontraram uma sacola com quatro pistolas, sendo duas de calibre nove milímetros, uma de calibre 380, outra de calibre 365, além de 15 carregadores dos quais um do tipo caracol. Dois kit roni, um simulacro de pistola, porções de maconha e uma balança de precisão também foram recolhidos.

Porto Alegre

Em outra ação, os agentes do Denarc prenderam um traficante em uma residência na rua Ceres, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. Houve a apreensão de cartuchos de calibre 357 e nove milímetros, porções de maconha, cocaína, pontos de LSD, comprimidos de ecstasy, frascos da droga conhecida como Sucesso, bem como anotações para o tráfico, dinheiro e três balanças de precisão.



O suspeito, com antecedentes pela prática de roubo qualificado, foi preso em flagrante pelos policiais civis. A ação foi coordenada pelo delegado Alencar Carraro.