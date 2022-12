Operação combate exploração sexual de crianças e adolescentes na internet em 18 estados

publicidade

Polícias civis de 18 estados realizam, nesta terça-feira (6), a operação Luz na Infância com o objetivo de reprimir crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Além das forças de segurança do Brasil, participam também mais quatro países.

A coordenação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), da Secretaria de Operações Integradas (Seopi). Os primeiros resultados serão apresentados em coletiva de imprensa, às 10h30, com a participação do Diretor de Operações Integradas, Fernando Oliveira, do coordenador-geral de Combate ao Crime Organizado da Seopi, Carlos Bock e do coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Seopi, Alesandro Barreto.