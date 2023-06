Operação combate organização criminosa ligada ao comércio de gás em Rio Grande

publicidade

Uma organização criminosa, ligada ao comércio de gás em Rio Grande, é alvo de operação na manhã desta quarta-feira. De acordo com informações da Polícia Civil e do Ministério Público, o grupo seria responsável pela prática de crimes de extorsão, formação de cartel, ocultação de bens e agiotagem. A ofensiva, chamada de Opulência 2, cumpre mandados judiciais em seis cidades do Rio Grande do Sul, em Criciúma e no Rio de Janeiro.

Além de traficar drogas, o grupo busca dominar o comércio de botijões de gás na cidade, intimidando pequenos comerciantes a comprarem gás da facção e praticarem preços tabelados sob pena de terem seus veículos depredados e suas vidas ameaçadas.

A operação conta com 370 agentes, sendo, 225 da Polícia Civil gaúcha, 30 do MP/RS, 60 da Brigada Militar, 50 da Susepe e 4 auditores fiscais da Receita Estadual. Além disso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Gaeco/MPRJ prestam apoio.