Operação conjunta apreende 83,5 quilos de cocaína no porto de Paranaguá, no Paraná

A Polícia Federal, Receita Federal e a Polícia Civil apreenderam cerca de 83,5 quilos de cocaína no porto de Paranaguá, no Paraná, nessa segunda-feira. A droga foi encontrada dentro de um contêiner embarcado em um navio, carregado com breu colofônia, um subproduto da resina utilizado na fabricação de tintas e adesivos. Houve a utilização de um scanner.

A embarcação tinha como destino Portugal, com escala prevista em Tânger, no Marrocos. Conforme a Polícia Federal, os envolvidos inseriram as drogas no contêiner sem o conhecimento do exportador e utilizaram localizadores nos tabletes de entorpecentes para rastrear a carga no porto de destino. O método utilizado pelos traficantes é conhecido como "rip-on/rip-off".

Trata-se da 11ª apreensão de cocaína com a participação da Receita Federal no Porto de Paranaguá. A Polícia Federal já apreendeu mais de 360 quilos de cocaína na região, somente neste primeiro semestre de 2023.

As informações colhidas durante a operação dessa segunda-feira irão subsidiar investigações para a localização de outros integrantes da quadrilha e para o reforço da segurança na área aduaneira.

