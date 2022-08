Operação contra fraude em licitações prende empresários e procuradora de Torres

publicidade

Três empresários e uma servidora da prefeitura de Torres, cidade localizada no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, foram presos preventivamente nesta terça-feira durante operação de combate a uma associação criminosa suspeita de fraudar licitações na região. O caso é investigado pela Polícia Civil desde o final do ano passado.

Ao todo, 30 agentes foram mobilizados na força-tarefa, que recebeu o nome de “Mar de Rosas”. Além dos mandados de prisão, foram cumpridas quatro ordens judiciais de busca e apreensão e duas cautelares de afastamento de funções públicas. A ação também teve desdobramentos em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Conforme o delegado Max Otto Ritter, há indícios de que a procuradora e os empresários, que atuavam no ramo do saneamento, agiam juntos para burlar certames licitatórios. De acordo com a investigação, eles esvaziavam concorrências ou criavam uma falsa competição entre empresas, direcionando contratos para instituições pertencentes a conhecidos.

Ao menos dois contratos firmados pela prefeitura de Torres teriam sido fraudados desta forma. Em um dos processos seletivos, um empresário teria oferecido ao concorrente a possibilidade de negociar a licitação, para que não precisasse disputar espaço. Em outro, venceu uma companhia criada há um mês, e que não teria a qualificação necessária.

Contraponto

A reportagem da Rádio Guaíba contatou a assessoria de imprensa da prefeitura de Torres em busca de um contraponto. No entanto, até a publicação desta reportagem nenhuma resposta foi enviada. O texto será atualizado assim que possível.