Operação contra o tráfico de drogas é realizada em condomínio em Porto Alegre

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil deflagrou ao amanhecer desta sexta-feira uma operação no loteamento Princesa Isabel, conhecido como Carandiru, entre os bairros Santana e Azenha, em Porto Alegre.

Houve o cumprimento de nove ordens judiciais no condomínio residencial popular, com acesso principal na avenida Princesa Isabel. Dois criminosos foram presos. Os policiais civis apreenderam também duas pistolas com munição, um telefone celular e mais de 60 porções de cocaína e maconha.

A ação foi conduzida pela equipe do delegado Fernando Siqueira, após denúncias de que traficantes estariam obrigando moradores a esconderem drogas e armas nos seus apartamentos. Uma investigação foi então realizada no local. O condomínio já foi alvo de diversas incursões policiais e seria dominado por uma facção criminosa.

A operação mobilizou mais de 40 agentes e teve o apoio da 2ª DP e do Serviço de Apoio Aéreo da Polícia Civil.

BELÉM VELHO

Já em outra ação da mesma equipe do delegado Fernando Siqueira, realizada no final de quinta-feira no bairro Belém Velho, em Porto Alegre, os agentes do Denarc apreenderam 1,1 quilo de maconha, uma balança de precisão e uma faca.