Operação contra o tráfico prende pai e filho em Porto Alegre

Três membros de uma mesma família são alvos de uma operação da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira na zona Norte de Porto Alegre. A ofensiva, que cumpre mandados contra uma organização suspeita de traficar drogas no bairro Jardim São Pedro, conseguiu prender pai e filho, mas a mãe conseguiu escapar dos agentes. Uma terceira pessoa foi detida.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a investigação começou ainda em maio de 2022, a partir da prisão de um ex-detento. Ele costumava traficar drogas em frente a uma escola de Ensino Infantil. Com esta detenção, os investigadores descobriram que os suspeitos possuiam uma extensa ficha criminal e que, ao longo dos últimos anos, se especializaram na venda de maconha no formato conhecido como "camarão", plantado no Uruguai e considerado mais potente.

“Estima-se que a comercialização de entorpecentes seja diária, de modo que os indivíduos ostentam maços de dinheiro, armas de fogo e quantidades de droga para venda, divulgando pelo aplicativo WhatsApp aos seus contatos. Também são ostentadas viagens e festas, bancadas com lucros da traficância”, afirma o delegado Guilherme Dill.

Durante as investigações, áudios interceptados pela Polícia Civil revelaram que os criminosos temiam a presença das forças de segurança na região. Em um deles, o traficante pede que o cliente seja claro quanto a drogas quer comprar. “Eu não fico com nada em casa. Avisa o que tu vai querer que eu consigo pegar e esconder aqui na ‘baia’. É a lei, né”, diz.

Além dos mandados cumpridos na casa da família que coordenava o esquema, no bairro Jardim São Pedro, a operação teve desdobramentos nos bairros Aberta dos Morros e Belém Novo, na zona Sul da Capital.