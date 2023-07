Operação da Polícia Civil prende três suspeitos em Alvorada

publicidade

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Alvorada, deflagrou a Operação Medida Certa com o objetivo de combater o roubo de medicamentos utilizados de forma indevida para fins de emagrecimento, conhecida como "off label", ou seja, para propósitos diferentes daqueles para os quais o medicamento foi aprovado pelo órgão regulador. Os mandados judiciais foram cumpridos nesta segunda e terça-feira.

As investigações tiveram início no mês de maio, quando um estabelecimento comercial de uma rede de farmácias no Estado foi alvo de arrombamento e diversos medicamentos foram roubados. Pouco tempo depois, ocorreu um novo assalto, no qual dois indivíduos armados exigiram a entrega de medicamentos armazenados no refrigerador do estabelecimento.

Nesse incidente, o sistema de monitoramento eletrônico também foi levado, dificultando a identificação dos autores. Cerca de 40 dias depois, ocorreu outro roubo, dessa vez com captura de imagens dos suspeitos. Foram realizadas diligências, que resultaram na identificação e reconhecimento dos autores, o que levou à solicitação de prisão dos suspeitos e mandados de busca e apreensão em seus endereços conhecidos.

Esses mesmos indivíduos cometeram outro crime semelhante em Porto Alegre, utilizando o mesmo modus operandi e visando os mesmos medicamentos. Os mandados judiciais foram deferidos e cumpridos, resultando na prisão dos suspeitos.

Durante a operação, foi encontrada uma arma de fogo com numeração raspada e munições em posse de um dos indivíduos, o que resultou também em sua prisão em flagrante delito. Ao todo, três pessoas foram presas e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Também foi apreendido um roupão azul e um boné vermelho que foram utilizados por um dos suspeitos flagrados pelas câmeras de segurança. Essas evidências, somadas a outros elementos coletados durante o procedimento policial, constituem indícios de autoria.

Dois dos suspeitos já possuíam antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo qualificado, homicídio qualificado, porte ilegal de arma, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, associação criminosa e organização criminosa.

Os indivíduos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia de Alvorada para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento do município, de onde serão transferidos para o sistema prisional.