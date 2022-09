Operação Desmanche encontra centenas de carcaças de veículos sem procedência em Viamão

publicidade

Centenas de carcaças de carros sem procedência e com numerações danificadas, além de peças automotivas, foram encontradas na manhã desta quarta-feira em Viamão, durante a 101ª edição da Operação Desmanche, que é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A ação combate a receptação e o desmonte de veículos furtados e roubados em todo o Rio Grande do Sul.

A descoberta ocorreu nos fundos de um ferro-velho, situado na Estrada Caminho do Meio, no bairro Vila Augusta. O efetivo das Patrulhas Especiais (Patres) do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) da Brigada Militar e agentes da Delegacia de Roubo de Veículos (DRV) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil ocuparam o estabelecimento, que está sendo agora vistoriado.

O Comando Ambiental da Brigada Militar, Instituto-Geral de Perícias, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e DetranRS também estão atuando. Há expectativa de que em torno de 100 toneladas de carcaças e peças automotivas sejam recolhidas no estabelecimento, que deverá ser interditado por risco de crime ambiental pelo 1º Batalhão Ambiental da BM.

Criada em 2016, a Operação Desmanche é “uma política pública que coíbe a venda de peças sem origem e fecha estabelecimentos irregulares, além de reduzir roubos, furtos e receptações”, segundo a SSP.

Foto: Guilherme Almeida

Fotos: Guilherme Almeida / CP