Operação integrada autua estabelecimento no Centro de Porto Alegre

Durante a operação Esforço Concentrado, realizada entre a noite desse sábado e a madrugada deste domingo, as forças de segurança do município e do Estado fiscalizaram diversos bares e casas noturnas em Porto Alegre, visando cumprir os protocolos da Covid-19 e manter a segurança sanitária da população. Um estabelecimento localizado no Centro Histórico foi autuado e interditado por possuir metragem acima do registrado no Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI).

Participaram da operação a Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Diretoria Geral de Fiscalização e Brigada Militar. Foram realizadas ações de patrulhamento e fiscalização nos locais habitualmente frequentados pela população na noite da capital gaúcha: bairros Moinhos de Vento, Cidade Baixa, Centro Histórico, Orla Moacyr Scliar e Praça dos Açorianos.

Não houve registro e denúncia de aglomerações durante a operação em locais tradicionais da boemia de Porto Alegre. Houve ainda um patrulhamento ao longo de todo o Trecho 3 da Orla Moacyr Scliar, a fim de garantir a segurança e evitar ações de vandalismo.

“Observamos uma boa aceitação da população e dos comerciantes quanto ao cumprimento das normas estabelecidas”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Denúncias devem ser feitas pelos telefones 153 e 156.