Operação policial é deflagrada na vila Cruzeiro do Sul, em Porto Alegre

publicidade

Mais uma edição da operação Contenção foi realizada pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) da Polícia Civil em Porto Alegre. O alvo desta vez foi a vila Cruzeiro do Sul, uma das áreas de atuação de uma facção criminosa. Um foragido foi capturado e dois desaparecidos localizados, além de ser apreendida uma espingarda calibre 12, munição e drogas.

Paralelamente, a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) atuou na Penitenciária Modulada de Charqueadas, onde dez telefones celulares foram recolhidos na galeria que abriga integrantes da mesma facção da vila Cruzeiro do Sul. A ação ocorreu ao longo da noite da última quinta-feira, sendo mobilizados em torno de 100 agentes, incluindo a equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais.

Na manhã desta sexta-feira, o diretor da Divisão de Inteligência Policial e Análise Criminal do DPHPP, delegado Eibert Moreira Neto, explicou que a operação Contenção é permanente e tem como principal objetivo a ocupação de regiões conflagradas conforme os indicadores de criminalidade. “Vamos monitorando os dados”, sintetizou.

No caso da vila Cruzeiro do Sul, acrescentou, a facção criminosa é a responsável pela invasão recente da vila dos Sargentos, no bairro Serraria. A atuação da Brigada Militar resultou na prisão dos criminosos invasores. “A gente sufoca a área”, resumiu sobre a operação Contenção. O delegado Eibert Moreira Neto, ressaltou ainda que a ação tem também caráter preventivo ao inibir a criminalidade.