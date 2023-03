Operação policial mira em facção criminosa em Bagé e Hulha Negra

publicidade

A Polícia Civil e a Brigada Militar desencadearam na manhã desta sexta-feira a operação Fusion, em Bagé e Hulha Negra, tendo como alvo uma facção criminosa responsável pelo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região. Seis suspeitos foram presos. Houve a apreensão de cerca de dez quilos de droga, três armas de fogo, munições e dinheiro, além de quatro veículos em nome de terceiros e usados para lavagem de dinheiro.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Bagé. Um total de 17 mandados judiciais de busca e apreensão e duas ordens de bloqueio de contas bancárias foram cumpridos.

As investigações começaram no final do ano passado, quando um gerente do tráfico foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Cohab, em Bagé. Ele estava em um veículo de alto valor de mercado, comprado com o dinheiro do tráfico de drogas.

O carro foi registrado em nome de um laranja e estava sendo levado para o Uruguai após a prisão do criminoso, que tem uma extensa ficha criminal por narcotráfico. Alguns dias depois, uma mulher foi detida por atuar como responsável financeira da facção. Com ela, em torno de R$ 86 mil reais em dinheiro, além de cocaína e crack, foram recolhidos. O trabalho investigativo identificou uma grande rede de distribuição de drogas em diversos locais em Bagé e Hulha Negra.