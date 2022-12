Operação policial prende 48 suspeitos de tráfico de drogas em São Francisco de Assis

publicidade

Cerca de 250 agentes em 50 viaturas participaram na manhã desta terça-feira da operação Morpheu da 21ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (21ª DPRI) e que resultou em 48 prisões e na apreensão de veículos, entre motos e automóveis, dos integrantes de uma facção criminosa. Houve apoio aéreo.

Houve o cumprimento de 90 ordens judiciais, divididas em 40 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão preventiva, nos municípios de Charqueadas, Santa Maria, Santiago, São Sepé e São Francisco de Assis.

O diretor da 21ª DPRI, delegado Guilherme Milan Antunes, explicou que o foco da operação é sobretudo contra o tráfico de drogas na região de São Francisco de Assis. “A investigação relacionada ao tráfico de drogas e associação ao tráfico na região teve início em novembro de 2021, após a prisão de suspeitos que utilizavam de tortura para cobrar dívidas de drogas”, disse. “O inquérito policial foi instaurado em meados de 2022, com o objetivo de identificar a organização criminosa e os integrantes da facção”, acrescentou.

Com o avançar das investigações, os policiais civis verificaram que as ordens para venda, cobrança e transporte de drogas eram oriundas de dentro dos presídios estaduais, principalmente de Charqueadas. Havia ainda participação de apenados dos presídios de Santa Maria e de São Francisco de Assis, onde foram identificados inúmeros pontos de venda de entorpecentes principalmente no bairro João XXIII. Menores de idade eram recrutados para o narcotráfico. No período do trabalho investigativo, os policiais civis recolheram drogas, armas, telefones celulares e dinheiro, bem como prisões de suspeitos.

