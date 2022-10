Operação policial resulta em seis suspeitos presos por execuções em São Leopoldo

publicidade

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de São Leopoldo, sob comando do delegado André Serrão, deflagrou na manhã desta segunda-feira a operação Mãe de Deus com o objetivo de combater as execuções no município. Seis suspeitos foram presos.

A equipe cumpriu 13 mandados judiciais de busca e apreensão e outros sete mandados de prisões temporárias no bairro Vicentina e também em Torres e na Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro.

Houve a apreensão de uma pistola calibre 380 com dois carregadores e 30 munições, dois facções, duas facas e um martelo. No estabelecimento prisional, os agentes recolheram sete telefones celulares.

A ação foi resultado da investigação de dois homicídios que ocorreram no bairro Vicentina. O primeiro aconteceu em 26 de dezembro de 2020 e o outro foi registrado em 29 de agosto passado. O objetivo foi prender o mandante e os executores responsáveis pelos crimes. Ao todo, 58 agentes em 22 viaturas foram mobilizados.