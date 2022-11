Operação prende cinco traficantes e R$ 32 mil em dinheiro no Litoral Norte

publicidade

Uma ação conjunta da Brigada Militar, através da Força Tática do 8º BPM e da Polícia Rodoviária Federal, resultou em cinco traficantes presos e na apreensão de dois quilos de cocaína e R$ 32 mil em dinheiro no Litoral Norte. O flagrante ocorreu na noite dessa terça-feira na BR 101, no bairro Costa Verde, em Osório. A droga foi calculada em R$ 350 mil.

Houve a abordagem de dois automóveis, emplacados em Porto Alegre, que retornavam de Santa Catarina. Em um dos carros, um Volkswagen Voyage, estavam dois criminosos, de 27 e 28 anos, sendo um de Canoas e o outro da Capital. Eles transportavam dois sacos com o dinheiro e dois tabletes de cocaína, totalizando pouco mais de dois quilos. O entorpecente seria suficiente para produzir cerca de 8 mil pinos para consumo.

Já no outro veículo, um Ford Fusion, que atuava como batedor, estavam outros dois suspeitos, de 32 e 26 anos, de Viamão e Porto Alegre, além de uma mulher, de 20 anos, de Cachoeirinha. Ambos os automóveis tinham rádios comunicadores.