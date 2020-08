Operação prende três assaltantes de banco no interior de Novo Barreiro

publicidade

Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Brigada Militar, de Porto Alegre, resultou na manhã de hoje na prisão de três assaltantes de banco que foram localizados escondidos em uma casa em Linha Biriva, no interior de Novo Barreiro. Houve apoio aéreo do Batalhão de Aviação da BM. Com eles, os policiais militares apreenderam dois revólveres calibres 38, uma pistola calibre 9 milímetros com kit roni que a transforma em uma submetralhadora, dois coletes balísticos e munições, além de quase 114,8 mil em dinheiro roubado. O trio faz parte da quadrilha que atacou um posto do Banrisul na tarde da última segunda-feira na avenida São João Batista, na área central da cidade. Outros dois bandidos já haviam sido detidos logo após o roubo. Perto do meio-dia de ontem, um indivíduo foi detido com uma pistola calibre 9 milímetros em uma moto Honda Titan, mas a participação dele não havia sido confirmada.

Para invadir a agência bancária, os bandidos abordaram dois transeuntes na frente do prédio. As vítimas foram usadas como escudos humanos. Com uma marreta, a porta giratória de vidro da entrada foi estourada, sendo rendidos os funcionários e vigilantes, esses últimos agredidos. O dinheiro do cofre do banco foi então roubado. Tiros de intimidação foram efetuados. Na fuga, os ladrões embarcaram em um Toyota Corolla.

Após o roubo ao banco, a BM desencadeou a operação Angico com participação dos efetivos do 39º BPM, 38º BPM, 37º BPM, Batalhão de Aviação da BM e do 3º Batalhão de Polícia de Choque de Passo Fundo, além do BOPE e das agências de inteligência das respectivas unidades. Um cerco foi montado na região para capturar os integrantes da quadrilha, sendo realizadas barreiras em estradas vicinais e incursões nos matagais. A Polícia Civil também juntou-se na ação.

No final da tarde de segunda-feira, em uma estrada vicinal de Linha Biriva, os cinco criminosos foram avistados em fuga com um Chevrolert Celta. Eles abandonaram o veículo e se refugiaram em um mato próximo. Em seguida foram capturados dois deles após confronto com os policiais militares. Três pistolas calibre 380 com três carregadores, 246 munições, um radiotransmissor sintonizado na frequência da BM, dois coletes balísticos, sete aparelhos celulares, uma faca, uma cartucheira, uma mochila, duas toucas ninjas e R$ 615,00 em dinheiro, foram apreendidos. Além do Chevrolet Celta e do Toyota Corolla, um Volkswagen Gol também foi recolhido. O cerco foi mantido então pela BM na área, o que possibilitou a captura dos outros três fugitivos na manhã na mesma região.

A quadrilha seria oriunda da Região Metropolitana e do Vale do Rio dos Sinos. Dois dos bandidos aguardavam colocação de tornozeleira eletrônica. Já outros três deveriam estar cumprindo prisão domiciliar. Todos possuem extensas fichas de antecedentes criminais. Eles foram levados à DP de Palmeira das Missões e foram autuados em flagrante pela prática dos crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, associação criminosa e, ainda, porte de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Durante o trabalho realizado na madrugada de ontem, juntamente com a troca de informações entre os órgãos de segurança pública, a Polícia Civil encaminhou representação junto ao Poder Judiciário para expedição de mandado judiciais.

Joalheria

Em Formigueiro, uma dupla que participou do roubo de uma joalheria foi presa na manhã. Outros dois criminosos estão sendo procurados. A quadrilha roubou o estabelecimento comercial no final da tarde da última segunda-feira na avenida Júlio de Castilhos, em Restinga Sêca. Na fuga foi visto um Volkswagen Virtus. A Brigada Militar e Polícia Civil foram mobilizadas e prosseguem nas buscas em toda a região.