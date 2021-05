Operação resgata sete vítimas de exploração sexual no RS

publicidade

Uma operação integrada de forças de segurança resgatou sete vítimas de exploração sexual no Rio Grande do Sul – cinco delas menores de idade. A ofensiva também resultou em duas prisões, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do RS. Mais de mil fiscalizações e abordagens foram realizadas.

Efetivos de Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de apoio do Ministério Público do RS e do Poder Judiciário integraram a ação. A atuação integrada começou na última quinta-feira.

Segundo a SSP, as vítimas menores de idade foram localizadas em pontos utilizados para a prática de exploração sexual em Candelária (1), Viamão (2) e Gravataí (2). Elas foram encaminhadas para os procedimentos de acolhimento pela rede de proteção, que incluem o atendimento por Conselhos Tutelares municipais e realizações de perícias de lesão corporal, auto de constatação de violência sexual e avaliação psicológica, conforme cada caso. Outras duas vítimas foram resgatadas em Porto Alegre.

As prisões foram efetuadas em Candelária e em Estrela.