Operação termina com quatro detidos e 233 pessoas abordadas em Estância Velha

A terceira edição da Operação Integração da Polícia Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal foi deflagrada entre a noite de sexta-feira e madrugada deste sábado para coibir as aglomerações e crimes em Estância Velha. Houve a abordagem de 233 pessoas, sendo que quatro foram detidas. A ação ocorreu na Praça 1º de Maio, na área central, e também em quatro bares e casas noturnas nos bairros Campo Grande e Rincão dos Ilhéus.

Além de verificar o desrespeito às medidas sanitárias em relação à pandemia do novo coronavírus, a mobilização focou no combate ao tráfico de drogas, uso de entorpecentes para consumo próprio, entrega de bebida alcoólica para menores de idade, embriaguez ao volante e perturbação da tranquilidade, entre outros delitos.

Três ocorrências geraram termos circunstanciados, sendo um por desacato e resistência envolvendo o dono de um bar e outros dois por posse de pinos de cocaína e porções de maconha. Além de bares lotados, uma residência com piscina sediava uma festa com quase 50 jovens no bairro Campo Grande. Os flagrantes de posse de drogas foram registradas nela.

Mobilizações

Outras ações parecidas foram realizadas no mesmo período em todo o Rio Grande do Sul. Em Rio Grande, por exemplo, a Brigada Militar montou barreiras e efetuou abordagens. Em Tapes, uma aglomeração foi constatada em uma cancha de bocha e um bar existente no local, onde tinha até máquina caça-níquel.

Em Porto Xavier, uma festa foi encerrada pela Brigada Militar em uma propriedade rural na linha São Francisco, na zona rural do município. Em Passo Fundo, a BM e a Prefeitura Municipal igualmente realizaram uma fiscalização sobre o descumprimento dos decretos sanitários. Estabelecimentos e praças foram alvos da ação. Um grupo de 200 jovens foram dispersados na praça Capitão Jovino. Outras ruas da cidade também registraram aglomerações.

Em Torres, a Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal também se uniram em uma operação integrada, sendo feitas abordagens, identificação de pessoas e de veículos. Em Arambaré igualmente foi intensificada a fiscalização contra aglomerações.

Em Bento Gonçalves, a Brigada Militar e a Guarda Municipal inspecionaram 16 bares e casas noturnas bem como ocorreram 11 abordagens contra aglomerações nos bairros Cidade Alta, São Bento e Planalto. Cerca de 490 pessoas foram identificadas nas ações. Em Alvorada, a Brigada Militar desencadeou uma operação contra a prática de perturbação do sossego alheio

Em Canoas, a BM fiscalizou postos de combustíveis, praças e locais alvos de denúncias de perturbação na cidade. Houve a abordagem de 288 pessoas e inspeção em 35 automóveis e 15 motocicletas. No bairro São Luiz, os policiais militares flagraram rachas e malabarismo de motocicletas. Cinco delas foram recolhidas. Já em uma praça no bairro Harmonia, cerca de 200 pessoas estavam aglomeradas, sendo efetuada a prisão de um exaltado.

Baile

Em Bagé, um baile ao ar livre aconteceu na avenida Sete de Setembro, na região central da cidade. Uma multidão de jovens bebeu e dançou ao som dos veículos estacionados. Imagens da festa circularam nas redes sociais. A chuva dispersou o público.