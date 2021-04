Ossada humana é encontrada em terreno do Reservatório do Dmae, em Porto Alegre

publicidade

A localização de uma ossada e de um corpo mobilizaram a Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias na manhã desta quinta-feira em pontos diferentes de Porto Alegre. No bairro Agronomia, os restos mortais de uma pessoa foram encontrados enterrados no terreno do Reservatório do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), na rua Soldado José da Silva.

Funcionários do órgão estavam cavando na área e fizeram então a descoberta macabra. Junto com a ossada estavam também as roupas, como um moleton de capuz com perfurações, e os tênis da vítima, que ainda não foi identificada.

Já na área central da cidade, um corpo foi encontrado às margens da orla do Parque Moacyr Scliar, nas imediações do bar flutuante. A suspeita é de afogamento da vítima que não tinha identificação e estava com vestes esportivas. A Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS) do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada na ocorrência.

GRAVATAÍ

Em Gravataí, um corpo também foi achado na manhã desta quinta-feira em um lixão irregular situado na localidade de Recanto de Morungava. Parte de um braço estava para fora e comido por animais.