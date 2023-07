Pai atira em filho durante discussão, e em seguida é encontrado morto em Glorinha

publicidade

A Delegacia de Polícia de Glorinha, sob comando da delegado Rodrigo Bozzetto, investiga o caso do pai que atirou no filho e depois tirou a própria vida no final da madrugada desta segunda-feira. As primeiras informações apontam que a vítima, de 52 anos, ficou ferida após ser atingida um tiro efetuado pelo pai, de 77 anos, durante uma discussão na rua Aldo Carvalho, no bairro Da Rosa.

Acionado, o efetivo do 17º BPM realizou buscas para encontrar o suspeito do crime. O corpo do idoso foi localizado em uma área de mata. Uma espingarda calibre 12 estava junto. A arma foi recolhida e será periciada. Ferido, o filho foi socorrido e hospitalizado.