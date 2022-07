Passageira que viajava para Porto Alegre é presa com 20 quilos de maconha em Santa Catarina

publicidade

Porto Alegre era o destino final de cerca de 20 quilos de maconha que foram apreendidos nessa quinta-feira na cidade de Maravilha, em Santa Catarina. A droga foi interceptada por policiais civis catarinenses durante a operação Hórus. O entorpecente estava em uma mala no bagageiro de um ônibus de linha interestadual, que saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguia para o Rio Grande do Sul.

Um cão de faro detectou a presença de maconha entre as bagagens, indicando em seguida a mala de uma passageira. A mulher foi presa em flagrante. Ele confessou que receberia dinheiro para viajar até Porto Alegre. A ação foi realizada pelos agentes da Divisão de Investigação Criminal de Maravilha, tendo apoio do Núcleo de Operações com Cães de São Lourenço do Oeste.