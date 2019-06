Passageiro de aplicativo é morto a tiros na zona Sul de Porto Alegre

publicidade

Um passageiro de aplicativo foi executado, na noite dessa sexta-feira, em meio a uma corrida no bairro Nonoai, na zona Sul de Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar (BM), o crime ocorreu na rua Erechim no fim da noite passada. O motorista do HB20 também foi baleado, mas conseguiu deixar o local com vida. A corrida havia sido iniciada em Alvorada.

Conforme a polícia, o alvo dos criminosos era o passageiro do veículo. A identidade do homem ainda não foi revelada. Diversas cápsulas foram encontradas no local.