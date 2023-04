Passageiro de carro de aplicativo é preso com drogas e armas no Centro do RS

publicidade

Um homem foi preso com drogas e armas em Novos Cabrais, na região central do Estado. Neste domingo, policiais militares do 2° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM) abordaram um veículo VW/Gol de aplicativo, no quilômetro 167 da RSC 287, em frente ao Pelotão Rodoviário de Novo Cabrais. A polícia localizou os objetos ilícitos com o passageiro.

Natural de Santa Maria, o homem tem 20 anos. Durante a revista na mochila que ele carregava, os policiais localizaram um saco plástico com substância semelhante a maconha e 24 comprimidos de ecstasy. Foi encontrada também uma mala com drogas, além de duas armas de calibre 9mm e carregadores com diversos cartuchos.

O homem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul para registro da prisão em flagrante.