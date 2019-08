Passageiro de táxi é morto a tiros na zona Leste de Porto Alegre

publicidade

Um homem, que era passageiro de um táxi, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira na zona Leste de Porto Alegre. O crime ocorreu no bairro Jardim do Salso depois que cinco criminosos decidiram abordar um motorista que passava pela avenida Joaquim Porto Villanova.

Segundo relatos da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil, o crime ocorreu quando a quadrilha se dirigiu ao bairro Bom Jesus e trocou tiros com uma facção rival. No caminho até o local, os criminosos usaram um Ford New Fiesta. Na fuga, porém, eles bateram o carro e decidiram fugir a pé pela Joaquim Porto Vila Nova.

Neste momento, passava um táxi, que estavam com um passageiro. O grupo abordou o motorista e pediu para que ambos descessem do veículo. O cliente acabou se identificando como morador da Bom Jesus e foi alvo de tiros, morrendo no local.

Horas mais tarde, um homem deu entrada no Hospital da Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) com ferimentos a bala. Ele acabou morrendo em atendimento. Ainda não se sabe se há alguma relação com o tiroteio na Vila Bom Jesus e com a morte do passageiro do táxi.

*Com informações do repórter Samuel Vettori