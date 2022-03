Passageiros de táxi têm azar e caem em blitz de rotina da Polícia Federal na BR 471, no Chuí

publicidade

A Polícia Federal flagrou dois passageiros de um táxi com arma e munição durante uma ação de rotina na BR 471, no Chuí, na fronteira com o Uruguai. O flagrante ocorreu na noite dessa segunda-feira, quando o veículo foi abordado em uma blitz na rodovia.

A dupla portava uma pistola com numeração raspada e 18 munições, além de estar sem documentação. Ambos foram presos. Conforme os policiais federais, a arma estava embaixo do banco do passageiro e as demais munições no bolso do casaco de um deles.

As investigações prosseguem para apurar possíveis outros envolvidos na empreitada criminosa, além da origem e destinação da arma.