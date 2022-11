Pedra voa de roda de caminhão e mata empresário dentro de veículo na ERS 233, em Ibirubá

publicidade

O empresário Lucas Mendes de Souza, 35 anos, morreu atingido por uma pedra arremessada pelo rodado de um caminhão no final da tarde dessa quarta-feira no km 60 da ERS 223, na localidade de Esquina São Carlos, em Ibirubá. Ele estava como passageiro da Ford 350, da empresa Tchê Pneus, de Coxilha, da qual era sócio-proprietário.



O veículo fazia uma ultrapassagem na pista. A pedra que voou da roda do caminhão acertou o para-brisa no lado do carona. Ferido gravemente, o empresário foi levado pelo motorista até o Hospital da Comunidade Annes Dias de Ibirubá, onde não resistiu e faleceu.



A Prefeitura Municipal de Coxilha divulgou nota oficial e manifestou “o mais profundo pesar”. O comunicado lembrou que “Lucas investia em Coxilha, onde era empresário e atuava no ramo de pneus”. Houve a decretação de luto oficial de três dias. “A Administração Municipal de Coxilha se solidariza com os familiares e expressa as mais sinceras condolências”, manifestou-se.



A ocorrência mobilizou em um primeiro momento o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). O caso será investigado pela Polícia Civil, visando esclarecer as circunstâncias do fato.



O empresário Lucas Mendes de Souza deixa esposa e duas filhas, além do pai e três irmãos. O corpo dele será sepultado no Cemitério Municipal de Coxilha.