Perseguição termina em disparos e acidente de trânsito na zona Leste de Porto Alegre

Um homem que dirigia um veículo desgovernado foi perseguido pela Brigada Militar por vias da zona Leste de Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira, 15. Conforme a polícia, o caso começou na avenida Vicente da Fontoura, na altura da rua São Luiz, no bairro Santana, quando o motorista teria tentado atropelar populares. A BM foi acionada e passou a monitorar o veículo, que seguiu em a avenida Oscar Pereira, cometendo infrações de trânsito.

A interceptação da Brigada Militar ocorreu na avenida Princesa Isabel, esquina com a avenida João Pessoa, quando o homem colidiu o carro com outros três veículos. Conforme o comandante o 9⁰BPM, ele ressitiu à prisão e os policiais efetuaram disparos. O homem foi atingido no braço esquerdo e nas nádegas e foi removido pela SAMU para o Hospital de Pronto Socorro. O motorista não estava armado, e não foi encontrado nenhuma arma no veículo.

O carro Fiat ficou com os quatro vidros quebrados e os pneus furados, após a abordagem, com marcas de sangue no banco do motorista. De acordo com as informações apuradas preliminarmente pela BM, o veículo não é furtado e pertence a uma empresa de locação de veículos. O homem teria uma ocorrência por Maria da Penha, segundo o comandante Schmitt.