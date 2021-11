Pescadores são presos com 80 quilos de fêmeas ovadas de siri azul na praia do Cassino, em Rio Grande

publicidade

O Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) flagrou a pesca proibida de siri azul mediante a prática de arrasto em Rio Grande, no Litoral Sul. Nos molhes da barra na praia de Cassino, o efetivo do 1º Batalhão Ambiental da BM efetuou diligências após denúncias e avistou dois indivíduos realizando a pesca de fêmeas ovadas da espécie que ficam entre as pedras. A ação aconteceu na tarde de sexta-feira.

Os pescadores abandonaram a rede de arrasto e atiraram-se no mar aberto para fugir da abordagem, mas foram presos em seguida pelos policiais militares com apoio de motos aquáticas. Cerca de 80 quilos em crustáceos estavam na rede, sendo que os animais ainda vivos foram devolvidos às águas. Petrechos foram apreendidos.

Eles vão responder com base na lei dos crimes ambientais nº 9.605/1998, sendo encaminhados para o registro da ocorrência na Polícia Federal, em Rio Grande. “Aquele local é proibida a pesca justamente por ser o local onde as fêmeas fazem a desova...Por tal motivo que os infratores vão ali, pois a espécie está mais vulnerável nessa época de desova…”, explicou na manhã deste sábado o comandante do CABM, tenente-coronel Vladimir Luís Silva da Rosa, à reportagem do Correio do Povo.