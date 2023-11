PF deflagra ação contra tráfico transnacional de drogas no RS e mais três estados

publicidade

A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, deflagrou nesta terça-feira a Operação Cartage, contra o tráfico transnacional de drogas. Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 29 mandados de prisão nos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Além das prisões e buscas, a Justiça também determinou outras 15 medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico dos investigados, o sequestro de 21 imóveis e 39 veículos e o bloqueio de contas bancárias de 51 pessoas físicas e jurídicas.

Antes da operação, as investigações, iniciadas no ano de 2021, já haviam resultado na prisão de oito pessoas e na apreensão de cerca de 100 toneladas de maconha. De acordo com a corporação, foi apurado que a droga ingressava no Brasil pela fronteira entre as cidades de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Após essa internalização, toda a carga era levada a Santa Catarina, na região da grande Florianópolis, onde era armazenada. Diligências são cumpridas nos municípios catarinenses de Palhoça, São José, Imbituba e Xanxerê.



No estado gaúcho, a ação ocorre em Porto Alegre. Já no Rio Grande do Norte, mandados são cumpridos em Mossoró. Ambos os estados recebiam remessas de drogas, vindas de Santa Catarina.

Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, organização criminosa, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 30 anos de prisão.