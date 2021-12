PF faz operação contra suspeitos de roubo a bancos em Araçatuba (SP)

publicidade

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira, a nova fase da operação que investiga os roubos a bancos em Araçatuba, no interior de São Paulo, no início da madrugada do dia 30 de agosto.

Mais de 90 policiais federais, com o apoio operacional da Polícia Militar (Rota e Baep), cumprem 16 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão nas cidades de Araçatuba (SP), São Paulo, Osasco (SP), Santo André (SP), Guarulhos (SP), Monte Mor (SP) e Foz do Iguaçu (PR). Todos foram expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba.

A Polícia Federal trabalha para identificar e responsabilizar os envolvidos nos crimes cometidos em Araçatuba, em que vários homens fortemente armados invadiram as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, utilizando inclusive explosivos. Na ação, os criminosos usaram “escudos humanos” e provocaram a morte de dois moradores da cidade, além de outros atos de extremada violência.

Na investigação, é feita a análise de material genético. Segundo a polícia, foi possível identificar o perfil genético de um dos investigados. O suspeito, que já era apontado como líder de uma organização criminosa especializada em roubos a carros-fortes, teve a prisão decretada pela 1ª Vara Federal de Araçatuba.

O mandado de prisão foi cumprido no último dia 9 no estabelecimento prisional em que o suspeito já se encontrava por ter praticado também outro crime. Até agora, a PF prendeu 17 pessoas envolvidas nos crimes e cumpriu 53 mandados de busca e apreensão.