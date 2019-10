PF investiga prestação de serviço irregular em unidade de saúde de São Leopoldo

publicidade

Supostas irregularidades na prestação de serviço por uma organização social em contrato firmado para atuação na Unidade de Pronto Atendimento Scharlau de São Lepoldo são investigadas pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) na manhã desta quarta-feira. A ofensiva, chamada de Autoclave, deverá cumprir 11 mandados de busca e apreensão na cidade do Vale do Sinos, em Porto Alegre e Venâncio Aires.

Conforme a apuração da PF, iniciada em julho de 2018, a organização social não estaria fornecendo todos os serviços estabelecidos em contrato e não cumpria a obrigação de prestar contas de forma adequada. Desde que a empresa foi contratada, em março de 2017, o valor total recebido foi de aproximadamente R$ 21 milhões.

Durante a execução, várias falhas na prestação do serviço foram apontadas ao Gestor do Contrato pela Comissão de Fiscalização e pelo Tribunal de Contas do Estado e, mesmo assim, houve renovação em novembro de 2018.

As informações coletadas no inquérito policial indicam a possibilidade de que a organização social investigada mantenha contatos espúrios com representantes municipais, que podem indicar favorecimento em certames ou prejuízos à competitividade de licitações em outras cidades do Rio Grande do Sul e de outros estados. A Operação Autoclave apura crimes da Lei de Licitações, peculato e associação criminosa.