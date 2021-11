PF realiza operação contra grupo suspeito de movimentar R$ 2 milhões com câmbio ilegal

publicidade

Uma organização criminosa dedicada à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro na fronteira com a Argentina foi alvo na manhã desta terça-feira da Polícia Federal em São Borja. O grupo suspeito movimentaria R$ 2 milhões mensalmente com a prática de câmbio ilegal.

A operação Peculium contou com 60 agentes que cumpriram 60 ordens judiciais na cidade. Quatro indivíduos foram detidos. Uma pistola com 17 munições e um carregador foi recolhida.

Os policiais federais executaram 15 mandados de busca e apreensão e outros seis mandados de prisão, além de sequestro judicial de 14 veículos e 11 imóveis. A ação resultou ainda no bloqueio de até R$ 21 milhões em contas bancárias vinculadas a 13 pessoas físicas e jurídicas.

Os agentes cumpriram também 14 medidas cautelares diversas, como monitoramento por tornozeleira eletrônica, retenção de passaporte e apresentação periódica à Justiça Federal.

A investigação começou no ano passado com a apreensão de 35 mil dólares norte-americanos que estavam sendo transportados ocultos nas vestes de uma passageira de um veículo. O carro foi abordado na BR 285, em São Borja.

A apuração dos policiais federais levantou a existência de uma organização criminosa que opera ilegalmente no mercado de câmbio na fronteira com a Argentina. O grupo utiliza-se de doleiros e fornecedores do exterior para internalizar pesos argentinos e dólares norte-americanos no país.

As moedas estrangeiras são comercializadas irregularmente sobretudo para empresas de transporte rodoviário de cargas. Posteriormente, a origem do recurso ilícito é dissimulada através de complexo esquema de lavagem de dinheiro.