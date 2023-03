Pistola turca é apreendida pelo Denarc em Novo Hamburgo

publicidade

Uma pistola calibre nove milímetros, de fabricação turca, com seis munições e dois carregadores, foi apreendida pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Novo Hamburgo, no Vale do Rio dos Sinos. O flagrante ocorreu nessa sexta-feira no bairro Canudos.

Um suspeito foi preso na ação coordenada pelo delegado Guilherme Dill, após denúncias de que uma residência serviria como esconderijo para criminosos e apresentava intensa circulação de indivíduos com aparência de usuários de drogas.

As informações apontavam ainda que traficantes e integrantes da facção criminosa da região se escondiam no local, depois de cometerem homicídios na guerra do tráfico de drogas. O imóvel também exalaria um cheiro de maconha.

Os agentes do Denarc invadiram a casa e detiveram o suspeito. Além da arma que estava com a numeração adulterada, os policiais civis recolheram três telefones celulares e duas balança de precisão. “Conforme o preso, na madrugada, as drogas haviam sido retiradas do local”, observou o delegado Guilherme Dill.