Plantação de super maconha é descoberta pela Brigada Militar no Litoral Norte

A Brigada Militar descobriu uma plantação voltada à produção da super maconha conhecida como skunk no Litoral Norte. Segundo o comandante do CRPO Litoral, tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros, o flagrante ocorreu na noite dessa sexta-feira em Balneário Pinhal, durante a 3ª edição de 2022 da Operação Força Tática Regional.

Na área central da cidade, o efetivo do 8º BPM, com o apoio do setor de inteligência, localizou uma estufa nos fundos de uma residência. Nela havia uma plantação de cannabis com aproximadamente 55 pés sendo cultivados. A estrutura era revestida por uma manta de alumínio.

No local ainda foram apreendidos 13 porções de skunk, três comprimidos de ecstasy, uma porção de MDMA, insumos, aparelhos de ar-condicionado, balanças de precisão, ventiladores, exaustor e painéis de led utilizados no cultivo. Um Audi também foi recolhido.

Um traficante, de 23 anos, foi preso. Ele confessou que cultivava e vendia o skunk. As sementes e insumos eram compradas na internet. O criminoso relatou que investiu cerca de R$ 30 mil na estufa e pretendia obter um lucro de R$ 100 mil após a colheita.

A Operação Força Tática Regional ocorreu também em Cidreira e Palmares do Sul. O objetivo foi a prevenção e repressão à criminalidade por meio da intensificação do policiamento nas áreas sensíveis, conforme os índices de criminalidade analisados no Sistema Avante.

Durante a mobilização foram realizadas abordagens de veículos, identificação de pessoas e fiscalização em estabelecimentos comerciais.

No balneário de Quintão, município de Palmares do Sul, os policiais militares apreenderam nove máquinas caça-níqueis, sendo que o proprietário do estabelecimento irá responder pela contravenção penal.

Houve o emprego de 48 policiais militares e 14 viaturas, sendo utilizados os efetivos do CRPO Litoral, 8° BPM, 2° BPAT, 1° Batalhão Ambiental e 3° Batalhão Rodoviário. O comandante do CRPO Litoral, tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros, assegurou que outras edições da operação vão ocorrer durante o ano em todo o Litoral Norte.

Foto: BM / Divulgação / CP