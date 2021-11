PM à paisana reage a tentativa de assalto e mata suspeito na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Um policial militar à paisana reagiu a uma tentativa de assalto e matou um suspeito, na noite dessa segunda-feira, na zona Norte de Porto Alegre. Segundo informações preliminares, a ocorrência foi registrada por volta das 20h30min na rua Veríssimo de Amaral, bairro Passo d’Areia, nas proximidades do Parque Germânia.

De acordo com o relato do 11º Batalhão de Polícia Militar, o policial estava sentado em um banco do parque quando foi abordado por dois homens que andavam em motocicletas, uma vermelha e outra preta. O assalto foi anunciado e um deles sacou uma arma e a apontou para o PM. O oficial, que estava armado, reagiu e matou um dos criminosos. O outro suspeito conseguiu escapar do local sem ferimentos. O PM saiu ileso da ação.

Após o ocorrido, foram apreendidos uma arma calibre 32, uma das motos, que tinha identificação adulterada, e uma mochila, do mesmo modelo que é usada por entregadores vinculados a serviços de aplicativo. Ainda não há informações sobre qual o batalhão que trabalha o PM envolvido no caso. Os fatos serão investigados pela Polícia Civil.

Caso ocorreu na rua Veríssimo de Amaral / Foto: Record TV RS / Reprodução CP

