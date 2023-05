PM é afastado por dar soco no rosto de idosa de 70 anos e vira alvo de inquérito

publicidade

Um policial militar de São Paulo foi flagrado dando um soco no rosto de uma idosa que tentava impedir agressões do PM durante abordagem em Igaratá, município próximo a São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Os agentes estavam no local para atender uma 'ocorrência de desentendimento entre dois irmãos que disputavam demarcação de terra', diz a Secretaria de Segurança Pública. Na Delegacia, os PMs alegaram que 'foram hostilizados e agredidos pelo grupo'.

Uma outra mulher que aparece na filmagem, feita com um celular, diz que o PM 'agrediu a avó, de 70 anos'. Segundo a Secretaria de Segurança, a mulher foi atendida no pronto atendimento de Igaratá e liberada. Ela passou por exame de corpo de delito, assim como os demais envolvidos.

"O policial envolvido foi afastado das atividades operacionais. Foi instaurado um inquérito Policial Militar que vai apurar todas as circunstâncias do ocorrido, incluindo a agressão contra a senhora", informou o órgão em nota.

Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Delegacia de Igaratá também abriu um inquérito para apurar o caso.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um dos PMs imobilizando um dos supostos envolvidos no 'desentendimento', enquanto o outro já está algemado, ao lado. Nesse interim, um segundo agente passa a esmurrar o homem que está imobilizado. É quando a idosa tenta intervir. Ela se aproxima e dá um tapa na orelha do PM. Em seguida, ele soca o rosto da mulher, que vai ao chão.

Após agredir a mulher, o PM tenta tomar o celular da pessoa que estava gravando a ocorrência. Ele chega a dizer que o autor do vídeo será conduzido à Delegacia. O homem concorda, diz que é testemunha do ocorrido.

Em um segundo momento, a idosa volta a se aproximar do PM que a agrediu, de novo tentando interceder por um dos homens que era agredido durante a abordagem. O PM diz a ela: "Você me agrediu primeiro.

No trecho final do vídeo é possível identificar algumas declarações, mas sem identificar os autores. Uma das vozes diz: "Esse soco vai sair caro". Outra, que parece ser de um dos homens algemados, diz: "Para de gritar com a minha mãe, pelo amor de Deus".