PM de folga prende homem que tentou invadir sua casa em Osório

Um homem de 33 anos foi preso, na madrugada desta quinta-feira, após tentar invadir a residência de um policial militar de folga, em Osório. O PM, lotado no 8º BPM, percebeu a movimentação suspeita em frente a sua casa e solicitou apoio por meio do telefone de emergência (190). Quando a guarnição de serviço chegou no local o policial já estava com o suspeito detido.

O ladrão portava um revólver calibre 32 municiado. O homem foi preso já no interior do pátio do militar após tentar arrombar a porta de sua casa para realizar um possível roubo ou furto. Com antecedentes por homicídio, roubo a residência e furto qualificado, ele estava em prisão domiciliar e havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

