PM suspeita de matar irmã é presa por marido após discussão em São Gonçalo, no RJ

Uma policial militar é suspeita de matar a irmã durante uma discussão em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo as informações da Polícia Militar, a soldado Rhaillayne Mello, do 7º BPM (São Gonçalo), efetuou disparos contra Rhayana Mello, de 23 anos, após discutir com ela.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local já encontraram a vítima morta. Em seguida, o marido da suspeita, que também é PM do 16º BPM (Olaria) chegou ao local e deu voz de prisão à esposa.

O caso foi registrado na DHNSGI (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí). De acordo com a PM, a arma de fogo usada por Rhaillayne foi apreendida e a Corregedoria Geral da corporação acompanha as investigações.

