Polícia aguarda recuperação de autor da chacina em creche catarinense para interrogatório

Está acordado e com boa evolução o autor da chacina ocorrida na manhã da última terça-feira na creche Pro-Infância Aquarela, na cidade de Saudades, na região Oeste de Santa Catarina. A recuperação de Fabiano Kipper Mai, 18 anos, é fundamental para que seja interrogado pelo delegado Jerônimo Marçal, encarregado da investigação que apura sobretudo a motivação do ataque que deixou três bebês, uma professora e uma educadora mortos, além de uma outra criança ferida.

Os policiais civis catarinenses apuram se existem outros envolvidos no planejamento do ataque e se o agressor participava de um fórum anônimo de extrema direita na deep web. Os membros deste grupo teriam reivindicado e comemorado o ataque contra a creche.

Na última quinta-feira, a Justiça negou o pedido de exame de sanidade mental do rapaz, solicitado pela defesa. Ele foi autuado em flagrante por cinco homicídios e uma tentativa de homicídio triplamente qualificados. As qualificadoras dos crimes foram motivo torpe, utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e utilização de meio cruel.

BOLETIM MÉDICO

Na manhã deste sábado, um boletim médico sobre o estado de saúde do acusado foi divulgado pelo Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, onde está internado desde que tentou se matar após cometer o crime. O rapaz "permanece com boa evolução clínico-cirúrgica", tendo deixado a UTI e levado para a enfermaria cirúrgica, sem previsão de alta.

Apesar de acordado, ele ainda depende de suporte de oxigênio em baixa litragem pela cânula de traqueostomia. “Realizará exames de imagem, rotineiros, para avaliar a indicação precisa da remoção do dreno torácico e para troca da cânula de traqueostomia, auxiliando retorno da comunicação do paciente (sua voz)”, informou o boletim, assinado pelo médico Jonathan Caon de Souza, do HRO.

Por sua vez, a criança sobrevivente, um menino de um ano e oito meses, permanece internado no Hospital da Criança. O pai Diego Hübler acompanha a recuperação do filho ao lado da esposa e está otimista para a alta hospitalar em breve. O menino levou no mínimo seis ferimentos na região do rosto, na barriga e no ombro. Ele também teve o pulmão perfurado e passou por cirurgia, mas se recupera bem segundo a equipe médica.

As vítimas foram a professora Keli Adriane Aniecevski, 30 anos; a agente educadora Mirla Amanda Renner Costa, 20 anos; além dos bebês Sarah Luiza Mahle Sehn, de um ano e sete meses; Anna Bela Fernandes de Barros, de um ano e oito meses; e Murilo Massing, de um ano e nove meses. Todas foram golpeadas até a morte por uma espada tipo ninja dentro da creche.