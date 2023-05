Polícia apreende cerca de R$ 18 mil escondido dentro de guarda-roupa, em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu cerca de R$ 18 mil em dinheiro na manhã desta terça-feira em um apartamento situado no bairro Teresópolis, na zona Sul de Porto Alegre. De acordo com o delegado Guilherme Dill, os valores são provenientes do tráfico de drogas. "Estavam guardados em uma gaveta de roupa íntima no guarda roupa", observou.

A investigação iniciou a partir do recebimento de denúncia pelo telefone 08000-518-518, gratuito e que atende nas 24 horas. A informação apontava que o indivíduo recolhia dinheiro da venda de entorpecentes e guardava no próprio apartamento.

A suspeita foi corroborada por monitoramento do local e identificação dos veículos utilizados. Ao identificar o indivíduo, de 28 anos, os agentes do Denarc verificaram que ele tinha antecedentes por roubo e ligações com o crime organizado em ocorrências anteriores.

Nesta manhã, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão no local. Além do dinheiro, telefones celulares também foram recolhidos e “permitirão a continuidade da investigação para responsabilizar outros envolvidos”. O suspeito foi levado para o Denarc.

“Os crimes investigados são lavagem de dinheiro e organização criminosa”, explicou o delegado Guilherme Dill. “O fato demonstra que o tráfico de drogas praticado dentro do contexto do crime organizado é lucrativo para o grupo e que a atuação policial qualificada consegue encerrar o ciclo de obtenção de dinheiro de origem ilícita”, frisou.